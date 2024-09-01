В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, в воскресенье, 1 сентября, угроза ракетного обстрела объявляется уже в пятый раз в регионе.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — обратился к жителям области Гладков.

Журналисты отметили, что во время действия сигнала в небе над Белгородом была слышна серия из нескольких очень громких взрывов.