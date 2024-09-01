Военкор прокомментировал рекордную атаку дронов ВСУ на Россию

Пока удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) — единичные, стоит ожидать более массированные атаки, так как Украина ищет самое слабое место в российской противовоздушной обороне. Так военкор «Комсомольской правды» Александр Коц высказался о текущей ситуации с налетами БПЛА противника.

«Противник <...> ищет возможности преодоления нашей ПВО, меняет маршруты, и надо быть готовым к более массированным атакам. <...> Пока все, что мы видим — это единичные атаки, а не массированный налет. Он возможен», — сообщил Коц в своем telegram-канале.

Он также отмечает гибкость украинского подхода к использованию беспилотных летательных аппаратов. Военкор считает, что в этом аспекте украинская сторона проявляет изобретательность и готовность к нестандартным решениям, что может служить примером для перенятия опыта.

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Во время последней атаки противника российские подразделения ПВО сбили значительное количество беспилотников, и лишь немногие из них достигли своих целей. Коц подчеркивает, что это свидетельствует о серьезной эволюции и эффективности российской противовоздушной обороны.

На первое сентября Вооруженные силы Украины совершили массовую атаку беспилотниками по регионам России. Противник выпустил более 158 БПЛА. О жертвах в результате атаки не сообщалось ни в одном из атакованных регионов страны.