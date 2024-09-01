Западные врачи находят устойчивые к антибиотикам бактерии в организмах раненных на Украине военных. Об этом стало известно журналистам газеты Times.

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В материале издания со ссылкой на слова доктора Люка Мура, инфекциониста-консультанта из Лондона отмечается, что заражение наиболее трудно поддающимися лечению бактериями происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медучреждениях.

Кроме того сообщается, что медики из лондонской больницы Святого Георгия нашли устойчивые к антибиотикам бактерии в поврежденной ноге военного, привезенного в страну на лечение. Медики применяли для обработки раны различные антибиотики, включая колистин, однако в результате конечность так и не удалось спасти. Также изданию стало известно, что подобные случаи зафиксированы в больницах Нидерландов, Германии и Норвегии, где также проходили лечение раненные с Украины.

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Ранее командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что отряды Вооруженных сил Украины в ходе боестолкновений, произошедших накануне, понесли ощутимые потери на участке спецназа.