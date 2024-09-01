Стало известно о начале штурма Угледара

Начался штурм Угледара, сообщили морпехи 155-й бригады. Об этом в воскресенье, 1 сентября, пишет Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Как стало известно, недавно бойцов Вооруженных сил Украины начали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли. Активные боевые действия возобновились впервые за последние два года. Информация о начале штурма распространяется также в украинских каналах.

В сети появилось видео массированных ударов по Угледару. На кадрах видны взрывы и разрушенные строения.

Бросок на Угледар: Сырский ошеломлен прорывом русских штурмовиков сразу на 5 километров

О том, что Вооруженные силы России развивают наступление на угледарском направлении, сообщалось ранее в августе. Тогда уточнялось, что Российская армия перерезала трассу Угледар — Константиновка и заняла поселок Водяное.