Офицер Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил о катастрофе для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Дэвис отметил кратковременное повышение боевого духа в Киеве после вторжения ВСУ в Курскую область, но теперь, по его словам, «наступление выдохлось». Офицер указал на огромные невосполнимые потери украинских войск, что рано или поздно скажется на действиях армии по всему фронту.

«Весь театр военных действий истощается, а сейчас им даже трудно безопасно доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них просто не хватает людей, в то время как у России все с этим в порядке», — прокомментировал Дэвис.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сообщил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. Корреспондент обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин пообещал киевским властям достойный ответ на операцию в регионе. На этом фоне Зарубин поинтересовался у Пескова, когда станет понятно, каким именно будет ответ руководства страны на нападение.