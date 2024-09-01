Подразделения группировок войск «Центр» и «Южной» продолжают продвижение в глубину обороны противника, сообщили Минобороны.

Средствами ПВО сбиты три бомбы Hammer производства Франции, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire чешского производства, а также 171 беспилотный аппарат.

Российская авиация и артиллерия уничтожили радиолокационную станцию израильского производства. Киев потерял до 560 военных и танк в зоне действий группировки «Центр» за сутки. ВС России поразили цеха по сборке беспилотников и ангары для их хранения в Харьковской области.