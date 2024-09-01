Главком ВСУ признал превосходство российской армии в Донбассе

Ситуация на основных направлениях ударов российской армии является сложной для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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"На направлении главного удара ситуация сложная", - написал он. Сырский признал, что российские войска "имеют преимущество в количестве вооружения и людей".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для ВСУ сложилась крайне непростая обстановка на четырех направлениях фронта на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР) и в Харьковской области.

Также президент Украины отметил, что крайне непростая ситуация складывается для ВСУ на Краматорском, Торецком (Дзержинском) и Купянском направлениях.

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко до этого заявил, что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация для украинской армии. Об этом на Украине говорят не уже не впервые. Более того, недавно то, что обстановка в районе ухудшается, признал и сам Зеленский. О том, что в настоящее время происходит под Покровском и почему ВСУ теряют позиции — в материале "Газеты.Ru".