Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за август в зоне проведения специальной военной операции (СВО) более 68 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

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С 1 по 9 августа ВСУ потеряли до 18 730 военных по всем направлениям, с 10 по 16 августа - до 14 560, с 17 по 23 августа - до 16 155, с 24 по 31 августа - до 18 935.

За июль ВСУ потеряли до 60 630 военных.

1 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что российские военные поразили расположение ВСУ, место запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также колонну с боеприпасами и личным составом в районе города Сумы.

Также Лебедев рассказал, что российские военные нанесли удары по району аэродрома Вооруженных сил Украины, который расположен у города Кривого Рога. По его словам, ночью в Криворожском районе Днепропетровской области произошли два взрыва.

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж вертолета Ми-28НМ поразил скопления личного состава и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области.