Силы элитной 47-й механизированной бригады ВСУ, которая дислоцируется между Авдеевкой и Покровском, пребывают в истощенном состоянии, сообщил военный обозреватель Дэвид Экс. В статье для Forbes он отметил, что количество танков у подразделения сократилось в два раза за последние шесть месяцев.

Подразделение численностью 2000 человек вступило в бой на востоке в феврале с 31 танком M1 Abrams США. Сегодня в бригаде осталось, возможно, около половины Abrams. <...> В августе она потеряла два танка, несмотря на защиту 69-тонных четырехместных танков слоями дополнительной реактивной брони, — сказал эксперт.

Дэвид Экс отмечает, что Украина вместо усиления позиций на востоке страны отправила бригады в Курскую область. Он предполагает, что резервные бригады также будут направлены в РФ вместо Покровска. Таким образом, по словам военного обозревателя, в этом районе недостаточно украинских войск. Он также считает, что ВС РФ подойдут к городу к середине сентября.

На Западе заговорили об окружении ВСУ в двух городах

До этого стало известно, что военнослужащие ВСУ, находящиеся в Красногоровке и севернее от нее, могут попасть в окружение. В настоящее время бои ведутся в районе села Желанное Второе. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.