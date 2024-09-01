Минздрав Израиля заявил, что заложников ХАМАС застрелили с близкого расстояния

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля подтвердило сведения о том, что погибшие заложники, чьи тела израильские военнослужащие обнаружили 31 августа в районе города Рафах на юге сектора Газа, были застрелены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС с близкого расстояния. Об этом сообщил МИД еврейского государства.

"В ходе экспертизы, проведенной в Национальном центре судебной медицины, было установлено, что шестеро заложников были убиты радикалами ХАМАС в результате нескольких выстрелов с близкого расстояния", - говорится в заявлении, опубликованном в X (ранее Twitter). По данным экспертизы, смерть похищенных, предположительно, наступила за двое-трое суток до осмотра тел, рано утром 29-30 августа.

Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщил, что тела погибших заложников были обнаружены вечером 31 августа в одном из подземных туннелей в районе Рафаха. По информации Хагари, они были убиты незадолго до того, как до них добрались израильские войска, которые вели в том районе бои с палестинскими радикалами. По информации офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 101 заложник находится в плену у ХАМАС в Газе, из этого числа 39 человек уже нет в живых, радикалы удерживают их тела в палестинском анклаве. В свою очередь ХАМАС утверждает, что шестеро похищенных израильтян якобы погибли в результате бомбардировок анклава со стороны Армии обороны Израиля.