В США заявили о подавлении ПВО ВСУ российскими бомбардировщиками

Аналитик Брэндон Уэйчерт утверждает, что российские бомбардировщики Су-34 успешно подавляют сильную систему противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает National Interest (NI).

© Минобороны РФ

Аналитик считает, что истребители показывают высоки результаты, а Су-34 «восхитительно» проявил себя с учетом действий тех систем ПВО, которые Украине передали западные союзники.

Он добавил, что бомбардировщикам удавалось противостоять зенитно-ракетным комплексам украинской стороны даже ночью.

В июле в пресс-службе «Ростеха» сообщили, что Объединенная авиастроительная корпорация передала министерству обороны России новую партию бомбардировщиков Су-34.

Отмечается, что бомбардировщики были переданы в рамках исполнения государственного оборонного заказа, после проведения комплекса заводских испытаний.

Опубликовано видео уничтожения огромной колонны ВСУ

Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.