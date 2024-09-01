Боец РФ рассказал о расстреле ВСУ населения в Курской области

Вооруженные силы Украины в курских приграничных селах расстреливают людей, в том числе при помощи танков и крупнокалиберных пулеметов. Об этом рассказал российский боец с позывным Бах журналистам.

"Противник, в принципе, расстреливает людей. Причем это был приказ командования их просто расстреливать. Плюс они заезжали на бронетехнике стреляли по домам они не заморачивались кто там что они просто стреляли по домам с крупнокалиберных пулеметов стреляли танками в дома просто заезжали и расстреливали", - сказал Бах.

Он уточнил, что также ВСУ расстреливали жителей, которые пытались уехать из опасных районов.