Над Россией за ночь сбили 158 беспилотников

За прошедшую ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 158 украинских дронов над 15 российскими регионами, в том числе над Москвой. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Над Курской областью уничтожили и перехватили 46 БПЛА, над Брянской областью 34, над Воронежской — 28, над Белгородской областью — 14. Восемь дронов ПВО уничтожила над Рязанской областью, два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над Калужской, четыре — над Липецкой областью, три — над Тульской. По два беспилотника ВСУ было уничтожено над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над Орловской, Тверской и Ивановской областями.