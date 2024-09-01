Назван истребитель, который мог бы изменить правила игры на Украине

Истребитель F-16XL мог бы изменить правила игры на Украине, но страна не может его получить, заявила обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин. По ее словам, самолет так и не поступил на вооружение.

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Автор напомнила, что прототипы F-16XL компании General Dynamics передали NASA спустя несколько лет после того, как он проиграл F-15E конкурс Военно-воздушных сил США на замену F-111. Такие истребители использовались в космическом агентстве до конца 1990-х.

F-16XL выделяется своей уникальной конструкцией и возможностями, хотя он так и не поступил на вооружение. Истребитель отличался изогнутой стреловидной конструкцией крыла, которая обеспечивала большую подъемную силу, маневренность и дальность полета, чем базовый F-16, — добавила Карлин.

Ранее Украина потеряла переданный ей американский истребитель F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолет был сбит в результате попадания ракеты ЗРК Patriot из-за дискоординации подразделений. Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат потребовал завести на парламентария дело из-за данного заявления.

В США усомнились в официальной версии Украины по крушению F-16

Два высокопоставленных военных США усомнились, что Украина лишилась истребителя в результате дружественного огня ВСУ. Однако они не выдвинули альтернативных версий крушения F-16.