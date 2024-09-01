Путин выдал экс-замминистра обороны Попову «черную метку»

Президент России Владимир Путин выдал экс-замминистра обороны генералу Павлу Попову «черную метку», он был уволен без права перевода в резерв или предоставления другой должности. Об этом сообщает источник «Царьград».

«Был еще один важный знак, который знающие люди сочли „чёрной меткой“ Попову, — формулировка „уволить с военной службы“», — заявил источник изданию. Как утверждается, эта деталь оказалась малозаметной, но крайне важной.

В отличие от предыдущих случаев, когда высокопоставленные военные чиновники получали номинальные должности после ареста, Попов был уволен без перевода в резерв или предоставления иной должности. Это решение воспринято как «полный расчёт» и сигнал о полном разрыве отношений.

Вскрылись подробности о сыне задержанного экс-замминистра обороны РФ

Ранее сообщалось, что 3 августа директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был арестован в Москве по подозрению в хищении более 40 миллионов рублей, выделенных на финансирование парка. В ходе следственных действий было установлено, что Попов также обогащался за счет парка с 2021 года. Он был задержан 29 августа по подозрению в мошенничестве. У бывшего чиновника и его родственников обнаружена недвижимость в столице, Подмосковье и Краснодарском крае на сумму свыше 500 миллионов рублей.