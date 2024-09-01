В США раскрыли проблемы украинской ПВО

Российские бомбардировщики Су-34 успешно подавляют систему противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, пишет аналитик журнала National Interest Брэндон Уэйчерт. По его словам, эти самолеты показывают впечатляющие результаты.

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Су-34 проявили себя восхитительно с учетом впечатляющих систем ПВО, которыми западные спонсоры одаривали Украину, — подчеркнул автор материала.

Аналитик указал на неоднократные случаи поражения с воздуха украинских ЗРК С-300П. ПВО не спасает даже важные командные пункты ВСУ, заметил эксперт.

Как сообщалось, 28 августа ВКС России нанесли удар по ангару Вооруженных сил Украины в районе Кондратовки Сумской области. По данным Минобороны РФ, на объекте находились установка РСЗО HIMARS, автомобили и боекомплекты.

На представленном ведомством видео заметно, как экипаж наносит прицельный удар по объекту ВСУ. В тот же миг раздался сильный взрыв, большой столб дыма поднялся в небо и ангар со всей техникой охватил пожар.

Ранее экипаж Су-34 ликвидировал скопление техники и живой силы украинской армии на Курском направлении. По данным Минобороны, ВКС России сбросили на позиции противника бомбы ОФАБ-250.

До этого МО РФ информировало, что российскими системами ПВО был уничтожен самолет Су-27 ВВС Украины. Кроме того, были перехвачены 80 БПЛА.