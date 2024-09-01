Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

ЦАХАЛ опубликовал имена погибших заложников ХАМАС, среди них есть россиянин
Армия Израиля обнародовала имена шести заложников, которых удерживал «ХАМАС», сообщает РИА Новости.
Их тела были найдены в районе Рафаха. Среди них – россиянин Александр Любанов.
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Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, среди жертв значится один гражданин США.
Тела были найдены в туннеле под городом Рафах.