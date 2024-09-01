Среди погибших заложников ХАМАС оказался россиянин

Армия Израиля обнародовала имена шести заложников, которых удерживал «ХАМАС», сообщает РИА Новости.

Их тела были найдены в районе Рафаха. Среди них – россиянин Александр Любанов.

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Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что израильские силы в секторе Газа обнаружили тела шести заложников, среди жертв значится один гражданин США.

Тела были найдены в туннеле под городом Рафах.