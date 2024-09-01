Собянин: два БПЛА сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменское
Два беспилотника сбиты в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и в городском округе Раменское.
Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Собянин добавил, что угрозы работе МНПЗ также нет.
Территорию Каширской ГРЭС попытались атаковать три БПЛА
Ранее сообщалось о трёх беспилотниках, которые попытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье.