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Собянин: два БПЛА сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменское

Два беспилотника сбиты в районе Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) и в городском округе Раменское.

Два БПЛА сбиты в районе МНПЗ и в городском округе Раменское
© РИА Новости

Об этом сообщил в личном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал. Собянин добавил, что угрозы работе МНПЗ также нет.

Территорию Каширской ГРЭС попытались атаковать три БПЛА

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