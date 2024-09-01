Успехи армии России на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей Вооруженных сил Украины в Дзержинске и Курахово, сообщает Telegraph.

Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово.

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Издание отмечает, что взятие Красноармейска позволит российским войскам в дальнейшем освободить значительную часть ДНР и нанести удар в направлении Днепропетровска.