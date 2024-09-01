Успехи российских военных на Красноармейском направлении создают угрозу окружения для частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дзержинске и Курахово. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

"Эти маневры грозят окружением для больших участков украинского фронта к северу от Красноармейска, в районе Торецка, и к югу, в районе Курахово", — говорится в статье.

По мнению автора материала, взятие Красноармейска (украинское название города — Покровск) позволит ВС РФ в дальнейшем освободить значительную часть Донецкой народной республики (ДНР) и нанести удар в направлении Днепропетровска.

Накануне издание The Daily Telegraph со ссылкой на командира украинского подразделения написало, что ВС России в последние дни "необычайно быстро" продвигаются к контролируемому Украиной Красноармейску.

Незадолго до этого источник ТАСС в силовых структурах рассказал, что оборона украинской армии под Красноармейском была прорвана. Сообщалось также, что противник практически не сопротивляется, быстро покидая свои позиции.