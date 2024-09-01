Мобилизация: последние новости на сегодня 1 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 сентября 2024, в материале «Рамблера».

Сотрудники СК и прокуратуры получили право на отсрочку от армии

У сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ появилось право на отсрочку от призыва в армию, сообщает «Газета.ру».

Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября. Отсрочка будет предоставляться россиянам с высшим образованием и специальными званиями во время службы в этих ведомствах.

Проходящий военную службу по контракту может быть досрочно уволен в связи с переходом на службу в прокуратуру или СК.

С начала СВО 24 десантника старейшего соединения ВДВ удостоены звания Герой России

24 военнослужащих старейшего соединения Воздушно-десантных войск 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии удостоены звания Герой России с начала специальной военной операции, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Дивизия была сформирована 1 сентября 1939 года. Она отмечает 85-ю годовщину.

С момента образования соединения дивизия насчитывает 111 Героев Советского Союза и России. Из них 50 Героев Советского Союза и 61 Герой РФ, из которых 24 военнослужащих удостоены этого высокого звания.

Балтфлот приступил к подготовке добровольцев перед отправкой в зону СВО

Балтийский флот начал подготовку добровольцев перед отправкой в зону проведения специальной военной операции, сообщает news.ru.

Тренировки осуществляются в Калининградской области. На полигонах проходит подготовка военнослужащих, впервые заключивших контракт с Минобороны РФ, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.

Пехотинцы-штурмовики отрабатывают тактику ведения боя в траншеях при взятии опорных пунктов противника, а также навыки элементов боя, среди которых выдвижение по маршрутам, уничтожение огневых точек.