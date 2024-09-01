Иностранных наемников заподозрили в преступлениях в Харьковской области

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что троих иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заподозрили в военных преступлениях. Его слова приводит РИА Новости.

Чиновник рассказал, что двух наемников из Франции и военного из Дании заподозрили в совершении преступлений в Харьковской области.

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