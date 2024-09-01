В Воронежской области нейтрализовали более 10 БПЛА

Более 10 беспилотников уничтожены и подавлены силами ПВО и РЭБ в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено уже более 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

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В одном из районов региона в результате падения обломков произошло возгорание травы. На месте работают оперативные службы, добавил Гусев.