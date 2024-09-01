Спецоперация на Украине 1 сентября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 сентября 2024 года.
Артиллерия разнесла замаскированный опорник ВСУ в российском приграничье
Военные России нанесли удар по замаскированному опорному пункту украинских сил в Курской области, сообщает news.ru.
Объект обнаружили разведкой группировки войск «Север». Цель была поражена артиллерийским ударом.
В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось поражение мест временного размещения личного состава противника.
На Украине объяснили увольнение командующего авиацией ВСУ после потери F-16
Увольнение командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука не имеет никакого отношения к крушению переданного Киеву истребителя F-16 американского производства и смерти пилота, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на заявление министра обороны Рустема Умерова.
Он сослался на обычную ротацию. Глава военного ведомства отметил, что отставка и падение самолета являются совершенно разными вопросами, которые на данный момент не стоит отождествлять.
Умеров подчеркнул, что Украина активно расследует случившееся, а также уже передала всю необходимую информацию своим «партнерам».
В ВСУ заявили о беспрецедентном продвижении ВС РФ вблизи Красноармейска
Военные России с высокой скоростью продвигаются к Красноармейску (украинское название — Покровск) в ДНР, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.
Как заявил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки, он никогда не видел такой скорости российского продвижения.
«Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников», — сказал собеседник издания.
Командир охарактеризовал ситуацию для Вооруженных сил Украины на этом направлении как «очень трудную».