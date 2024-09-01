Экипаж Ми-28НМ выпустил ракеты по технике ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ «Ночной охотник» нанес удар по скоплению живой силы и по технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

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Минобороны РФ показало кадры работы наших летчиков.

Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника. Выпустив ракеты, экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. Как позже доложила разведка, личный состав и бронированную технику ВСУ удалось уничтожить.

Ранее артиллерийские расчеты группировки войск «Север» поразили позиции пехоты ВСУ в Курской области. Камера объективного контроля зафиксировала уничтожение мест временного размещения боевиков.