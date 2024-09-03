МЧС объявило об угрозе атаки беспилотников в Воронежской области

В Воронежской области объявлено об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления МЧС России по региону.

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В связи с объявленной тревогой население призвали соблюдать спокойствие. В случае нахождения в помещениях следует не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, по возможности пройти в комнату, в которой нет окон. Если сигнал тревоги застал на улице, то необходимо зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг, подземный переход.

МЧС предупредило, что если граждане увидели летящий беспилотник, то следует немедленно уйти из зоны его видимости, а затем сообщить о дроне по телефону в экстренные службы. До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией региона беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.