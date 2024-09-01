Беспилотники уничтожены над Рязанской областью

Беспилотные летательные аппараты уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны в небе над Рязанской областью.

Об этом проинформировал в личном Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. Он отметил, что пострадавших нет.

«Информация по наличию материального ущерба уточняется», — добавил Малков.

Ранее сообщалось о трёх беспилотных летательных аппаратах, уничтоженных в небе над Тульской областью.

Также мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона.