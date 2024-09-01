Зеленский перечислил четыре напряженных для ВСУ направления фронта

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, сообщил, что из-за активных боевых действий на Купянском, Торецком и Краматорском направлениях сложилась трудная для украинской армии ситуация, а тяжелее всего бойцам приходится на Красноармейском участке.

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— Сегодня я разговаривал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. На Красноармейском направлении происходит больше всего штурмов. Непросто также на Купянском, Краматорском и Торецком направлениях, — заявил он в видеообращении.

По его словам, около 200 боев идут каждый день по всему фронту, передает РИА Новости.

Владимир Зеленский призвал западные страны разрешить бить переданными Киеву снарядами по территории РФ. Он подчеркнул, что надеется на понимание со стороны Штатов, Британии, Франции и ФРГ.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и Рустем Умеров в ближайшее время встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена для попытки убедить их снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь России.