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Алаудинов сообщил об уничтожении техники ВСУ и миномета на Курском направлении

Российские войска уничтожили за день на Курском направлении военную технику противника. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

ВС РФ уничтожили технику ВСУ и миномет под Курском
© Виталий Тимкив/РИА «Новости»
«Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли», — сказал он на видео.

Алаудинов заявил об агонии ВСУ

Алаудинов уточнил, что также удалось ликвидировать один квадроцикл и один миномет.

Он назвал спокойной обстановку на участке, который контролирует спецназ «Ахмат».

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