ВС РФ уничтожили технику ВСУ и миномет под Курском

Российские войска уничтожили за день на Курском направлении военную технику противника. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

© Виталий Тимкив/РИА «Новости»

«Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли», — сказал он на видео.

Алаудинов заявил об агонии ВСУ

Алаудинов уточнил, что также удалось ликвидировать один квадроцикл и один миномет.

Он назвал спокойной обстановку на участке, который контролирует спецназ «Ахмат».