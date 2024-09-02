ВС РФ уничтожили технику ВСУ и миномет под Курском

Российские войска уничтожили за день на Курском направлении военную технику противника. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Наши ребята в направлении Русское Поречное двигающуюся технику сегодня жгли», — сказал он на видео.
Алаудинов заявил об агонии ВСУ
Алаудинов уточнил, что также удалось ликвидировать один квадроцикл и один миномет.
Он назвал спокойной обстановку на участке, который контролирует спецназ «Ахмат».