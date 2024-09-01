Алаудинов отчитался об уничтожении спецназом «Ахмат» техники ВСУ в Курской области

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов отчитался об уничтожении техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

По словам офицера, за сутки были подбиты две боевые бронированные машины (ББМ). «Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке», — добавил он.

Алаудинов отметил, что бойцы «Ахмата» засекли эту точку при помощи FPV-дронов и нанесли удар, после чего там длительное время взрывался боекомплект. Кроме того, был уничтожен тяжелый дрон ВСУ «Баба-Яга».

Генерал-майор заявил, что на подконтрольном спецназу участке на курском направлении украинские войска несут очень большие потери, противник, по его словам, «действительно находится в очень тяжелом состоянии».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры уничтожения техники ВСУ спецназом «Ахмат» в Курской области. Он пообещал, что «закрепиться на нашей земле» украинцам никогда не удастся.