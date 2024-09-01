Третий беспилотник ликвидировали на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России ликвидировали третий беспилотник на подлете к Москве. Об этом в Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны в городском округе Ступино сбило ещё один беспилотник, летевший на Москву», — отметил городской глава. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее система ПВО уничтожила направлявшийся к Москве беспилотник в городском округе Подольск. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин около 1:20 мск. Позднее был сбит еще один БПЛА, летевший на Москву. В обоих случаях, по предварительной информации, пострадавших и разрушений не последовало.