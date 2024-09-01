На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. В Белгороде в трех многоквартирных домах выбиты стекла. Разрушена хозпостройка на территории одного частного домовладения.

В двух коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. На парковке загорелись сухая трава и три автомобиля, пожарные тушат возгорание.

В поселке Майский Белгородского района посечен легковой автомобиль.