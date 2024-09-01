В Брянской области уничтожили 12 БПЛА

Силы ПВО Минобороны РФ обнаружили и уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram-канале, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.