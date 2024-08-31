ВКС РФ уничтожили два пункта базирования боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два места базирования боевиков, которые укрывались в труднодоступных районах Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге заявил, что российские военные уничтожили пункты базирования боевиков у хребта Джебель-Аль-Халь.