ВКС РФ в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России в Сирии уничтожили два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф, контролируемой США. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

"Ударами ВКС России уничтожены два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного хребта Джебель эль-Халь провинции Хомс", - отметил он.

По словам Игнасюка, за сутки со стороны коалиции во главе с США зафиксировано шесть случаев нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 12 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики тремя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10.