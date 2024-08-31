Зеленский пожаловался на трудности сразу по четырем направлениям фронта

Украинские военнослужащие столкнулись с проблемами сразу по четырем направлениям фронта, заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что речь идет о подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, а также Харьковской области.

Сегодня говорил с главкомом [Александром Сырским], покровское (красноармейское — NEWS.ru) направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком (дзержинском — NEWS.ru), купянском направлениях, — пояснил Зеленский.

Немецкий журналист Кристоф Ваннер также отмечал, что украинские военнослужащие столкнулись с проблемами в Донбассе. Обстановка на поле боя, по словам репортера, сложилась очень тяжелая. Подразделения ВСУ вынуждены эвакуироваться с важных позиций своей линии обороны на фоне наступления российских сил, объяснил журналист.

Зеленский обратился с призывом к Западу

Ранее источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что ВС России прорвали оборону украинских сил в районе Красноармейска (Покровска) в Донецкой Народной Республике. ВСУ, по его словам, почти не оказывают сопротивления. По данным силовиков, большая часть населенных пунктов на указанном направлении не была готова к обороне.