Премьер Дании Метте Фредериксен разрешила Украине использовать переданные её войскам истребители F-16 для атак по России, в том числе для нападения на Курскую область.

Соответствующее заявление было сделано на полях международной конференции по безопасности Globsec-2024 в Праге, передаёт РИА Новости.

«Мы не накладываем ограничений на (использование) F-16», — подчеркнула Фредериксен.

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Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT выразил уверенность, что поставка Украине самолёта F-16 не изменит ситуацию на фронте.