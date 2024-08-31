Умеров объяснил увольнение командующего Воздушными силами

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был снят с должности не из-за крушения одного из переданных ранее Киеву западными союзниками истребителей F-16. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Я бы, наверное, сказал, что это ротация. Это два отдельных вопроса (увольнение Олещука и крушение украинского F-16 - прим. ТАСС). <...> На данном этапе я бы не стал их связывать", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Командующий ВВС Украины Олещук отреагировал на свое увольнение фразой Залужного

Умеров также заявил, что Киев выясняет причины крушения самолета.

"Мы изучаем, что произошло. Мы также открыли это дело для наших партнеров, поэтому они также изучают и расследуют его вместе с нами", - добавил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский своим указом снял Олещука с должности командующего Воздушными силами ВСУ. Вместо него врио командующего стал Анатолий Кривоножко, до этого возглавлявший воздушное командование "Центр".

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. После этого Олещук, тогда еще не снятый с должности, пригрозил парламентарию за это сообщение.