В ВСУ заявили о беспрецедентном продвижении ВС РФ у Красноармейска

Российские войска с высокой скоростью продвигаются к Красноармейску (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки в интервью газете The Daily Telegraph.

"Я никогда не видел такой скорости [российского продвижения], - сказал он. - Это очень быстро. Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников".

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Украинский командир охарактеризовал ситуацию для ВСУ на этом направлении как "очень трудную".