В ВСУ заявили о беспрецедентном продвижении ВС РФ у Красноармейска

В ВСУ заявили о беспрецедентном продвижении ВС РФ вблизи Красноармейска
Российские войска с высокой скоростью продвигаются к Красноармейску (украинское название - Покровск) в ДНР. Об этом сообщил неназванный командир украинского подразделения воздушной разведки в интервью газете The Daily Telegraph.
"Я никогда не видел такой скорости [российского продвижения], - сказал он. - Это очень быстро. Наши проблемы все те же: у нас нет пехоты, недостаточно артиллерии или боеприпасов. У нас недостаточно беспилотников".
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Украинский командир охарактеризовал ситуацию для ВСУ на этом направлении как "очень трудную".
"Наиболее критичен для нас тот факт, что сейчас там огромное количество солдат Российской Федерации. Я думаю, что по численности они превосходят нас в пять раз, - заявил он. - Они пытаются прорвать этот фланг, в основном по трассе на Покровск, и им это удается, причем весьма успешно".