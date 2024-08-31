Военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS назвал гибель лётчика Алексея Меся в результате крушения одного из переданных Киеву истребителей F-16 серьёзной потерей для Украины.

«Требуются годы, чтобы должным образом подготовить лётчиков-истребителей, особенно если существует доктринальный и технологический барьер (или даже языковой), как это происходит между украинскими и натовскими пилотами, а также их советскими и западными истребителями», — следует из материала.

Обозреватель отметил, что лучшее, что могут сделать украинские лётчики, — это «бежать в Россию».

Сообщения о гибели украинского лётчика Алексея Меся в результате крушения истребителя F-16 поступили 26 августа.

Западные СМИ отреагировали на потерю ВСУ первого F-16

Позже депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что украинский истребитель F-16 с пилотом Месем был уничтожен ракетным комплексом ВСУ Patriot. Парламентарий подчеркнула, что это произошло из-за раскоординации между подразделениями, а Месь «не справился с управлением».