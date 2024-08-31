Стало известно о тяжелом ударе, нанесенном Украине

Гибель пилота F-16 оказалась для Украины серьезной потерей, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. Обозреватель также напомнил, что украинские воздушные силы в течение этого года потеряли значительное количество своих пилотов в ходе, как он считает, самоубийственных вылетов.

Сама потеря пилотов, способных летать на этих истребителях, является серьезным ударом. Требуются годы, чтобы должным образом подготовить летчиков-истребителей, — написал он.

Ранее в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок заявил, что появилась информация о гибели украинского пилота F-16. По данным автора, канала, погиб подполковник из 204-й бригады тактической авиации Алексей Месь.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ задействовали американские истребители F-16. По его словам, они помогали отражать «массированную атаку» российской армии. Зеленский не стал раскрывать подробностей использования истребителей, однако в Минобороны РФ сообщили, что 26 августа ВС России нанесли групповой удар по энергетическим объектам на территории Украины, которые отвечают за обеспечение электричеством украинского ВПК.

На Украине потребовали возбудить дело в отношении депутата Верховной рады Марьяны Безуглой. К этому призвал СБУ и ГБР экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат после того, как парламентарий заявила, что первый F-16 на Украине сбила дружественным огнем ракета ПВО Patriot.