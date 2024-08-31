В США призвали Украину не ждать новых поставок американских ракет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не должны ждать от США новых поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, так как американские запасы с этими вооружениями очень ограничены, а производство новых занимает большое количество времени. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

«США ясно дали понять, что Киеву не следует ожидать новых поставок ATACMS из-за ограниченного количества таких ракет на американских складах и длительного времени производства этого оружия», — говорится в материале.

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Ранее источники CNN рассказали, что в Вашингтоне хотят, чтобы ВСУ с помощью ракет ATACMS атаковали Крым, а не Курскую область. Использовать имеющийся запас вооружений для ударов по Крыму предложили в связи с ограниченным количеством ракет, которые США поставляют Украине.