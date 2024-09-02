МО РФ заявило об уничтожении трех HIMARS в Сумской области

Три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и более 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Сумской области ракетным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там рассказали, что замаскированные огневые позиции РСЗО были обнаружены в результате разведки российский войск в 20 км юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.