МО РФ заявило об уничтожении трех HIMARS в Сумской области

Три пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и более 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в Сумской области ракетным ударом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там рассказали, что замаскированные огневые позиции РСЗО были обнаружены в результате разведки российский войск в 20 км юго-восточнее города Сумы в районе населенных пунктов Осоевка и Глыбное.
"После подтверждения характеристик цели командованием было принято решение о нанесении ударов высокоточным ракетным вооружением по позициям реактивных систем залпового огня. В результате ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение трех пусковых установок РСЗО HIMARS, трех автомобилей сопровождения, транспортно-заряжающей машины и более 30 украинских националистов", - сказали в ведомстве.