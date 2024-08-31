США отказались посылать специалистов для обслуживания F-16 на Украине

Администрация Байдена отклонила предложение направить специалистов на Украину для обслуживания западной военной техники, включая истребители F-16. В Белом доме сочли такой шаг небезопасным, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.

Совет национальной безопасности рассмотрел предложение об отправке гражданских подрядчиков на Украину для обслуживания F-16 и другой техники. Однако члены разведывательного сообщества и другие эксперты сочли это «слишком рискованным на данный момент».

«Разведывательное сообщество выразило обеспокоенность по поводу перспективы того, что Россия будет нацелена на американских подрядчиков на Украине», — сказал американский чиновник.

Вместо этого «есть надежда, что европейские страны возьмут на себя большую — а возможно и всю ответственность за содержание истребителей F-16», пишет WSJ.

В США не исключили отправки американских подрядчиков на Украину в будущем, но ожидается, что «они отправятся туда не скоро».

«Это то, что мы рассматриваем, но пока не приняли никаких решений», — сказал Шон Саветт, главный представитель Совета национальной безопасности.

Первые шесть из обещанных 80 истребителей F-16S прибыли на Украину в конце июля.

В минувший понедельник Киев потерял первый F-16 во время российского ракетного обстрела. Официальные лица Украины и США не раскрыли причину авиакатастрофы, в результате которой погиб известный пилот.