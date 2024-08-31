Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинская армия чаще всего использует при атаках на мирных жителей снаряды калибра 155 мм и беспилотники.

Его слова передаёт РИА Новости.

«На первом месте самого массово используемого вооружения, от которого страдают мирные граждане, — снаряды «натовского» калибра 155 мм», — рассказал Мирошник.

Он напомнил, что при ударах ВСУ по остановкам, гипермаркетам и больнице в Донецке совершались с помощью этих снарядов.

На втором месте среди применяемого против мирного населения оружия — дроны. Мирошник назвал их «крайне циничным безумным вооружением», потому что оператор видит, куда наносит удар.

Кроме того, ВСУ часто применяют РСЗО, которой Киев снабжает Франция и Чехия.

Ранее Мирошник заявил, что Россия может предъявить обвинение поставщикам западного вооружения, которое Украина применяет против мирных жителей.