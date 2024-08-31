Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия для ВСУ

Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое применяют Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атак на мирных граждан, потому что они участвуют как минимум в согласовании направления удара. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник.

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Посол напомнил, что украинские военные применяли американские оперативно-тактическими ракеты ATACMS для ударов по Луганску, а крылатыми ракетами французско-британской разработки Storm Shadow наносили удары по Херсонской области.

Дипломат добавил, что около 90% оружия, примененного против мирного населения, — иностранного производства.

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В этом же интервью Родион Мирошник заявил, что планы по проведению трибунала над властями и военными Украины не изменились, все будет в надлежащее время и в нужном месте. По его словам, возможно, за трибуналом будут следить международные наблюдатели.