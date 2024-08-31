ВСУ расстреляли монаха в спину в первые дни атаки в Курской области

В первые дни начала военных действий на территории Курской области одним из первых объектов атаки ВСУ стал Горнальский мужской монастырь, во время эвакуации монахов один из них был расстрелян в спину, сообщил протоиерей Олег Чебанов.

По его словам, украинские военные нанесли удар по монастырю, в котором в тот момент шло богослужение. Монахам пришлось экстренно эвакуироваться. Однако, несмотря на то что монахи не представляли угрозы, один из них был расстрелян в спину, передает ТАСС.

Ранее в МИД заявили о похищениях жителей Курской области боевиками ВСУ. Кроме того, Мирошник сообщал и о расстрелах представителями ВСУ мирных жителей. По его словам, украинские военные разрушают социальные учреждения и инфраструктуру здравоохранения.