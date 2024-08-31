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NYT: украинский F-16 мог сбить ЗРК Patriot

Истребитель F-16, переданный Киеву, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot самими Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.

Названа ракета, которой мог быть сбит украинский F-16
© globallookpress.com

По его словам, есть признаки того, истребитель мог быть сбит огнем батареи Patriot. При этом не исключается версия механических неисправностей и ошибки пилота, уточняет издание.

Западные СМИ отреагировали на потерю ВСУ первого F-16

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил парламентарию за это сообщение.

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