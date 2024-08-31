Истребитель F-16, переданный Киеву, мог быть сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot самими Вооруженными силами Украины (ВСУ). С таким утверждением выступила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на западного чиновника.

По его словам, есть признаки того, истребитель мог быть сбит огнем батареи Patriot. При этом не исключается версия механических неисправностей и ошибки пилота, уточняет издание.

Западные СМИ отреагировали на потерю ВСУ первого F-16

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил потерю своего самолета F-16, но не привел деталей происшествия, в том числе относительно места, где был уничтожен истребитель. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила с утверждением, что он был сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot в результате ошибки, и обвинила командование ВСУ в том, что оно скрывает обстоятельства уничтожения самолета. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пригрозил парламентарию за это сообщение.