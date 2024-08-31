Над Брянской областью сбили БПЛА

Российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ ", - говорится в сообщении.

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По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.