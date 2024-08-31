В Курской области, помимо украинских солдат, могут присутствовать также кадровые военные других государств, предположил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД назвал случившееся под Курском провокацией, а также отметил, что, помимо подразделений ВСУ, во вторжении на территорию России принимают участие наемники.

«А может быть и не наемники, а кадровые военнослужащие, там уже зафиксирована иностранная речь», — сказал Лавров.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, когда украинские силы прорвались на территорию региона. Министерство обороны регулярно сообщает о ходе боевых действий в этом направлении. В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а в Курской и Белгородской областях дополнительно объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

В России отказались вести переговоры об обмене территорий с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в недавнем интервью немецкой газете заявил, что альянс к атаке на Курскую область не причастен и якобы не был проинформирован Киевом об операции. При этом он назвал российские базы законными целями для ВСУ.